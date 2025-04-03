Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Ак Барс», «Металлург» сыграет с «Авангардом», ЦСКА – с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Северстали»
«Автомобилист» примет «Ак Барс» в 5-м матче серии Кубка Гагарина.
«Металлург» сыграет с «Авангардом», ЦСКА – с «Динамо» Минск, «Спартак» будет противостоять «Северстали».
Первый раунд
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 1-3
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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