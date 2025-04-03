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Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Ак Барс», «Металлург» сыграет с «Авангардом», ЦСКА – с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Северстали»

«Автомобилист» примет «Ак Барс» в 5-м матче серии Кубка Гагарина.

«Металлург» сыграет с «Авангардом», ЦСКА – с «Динамо» Минск, «Спартак» будет противостоять «Северстали». 

Кубок Гагарина

Первый раунд

Счет в серии: 2-2

Счет в серии: 1-3

Счет в серии: 2-2

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Кто выиграет Кубок Гагарина? Прогноз авторов Спортса’’

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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