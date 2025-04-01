Долженков впервые забил в плей-офф КХЛ – минскому «Динамо». Форвард ЦСКА был отстранен за удары клюшкой по рукам Тирни на один матч

Кирилл Долженков забросил первую шайбу в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

ЦСКА победил минское «Динамо » (2:1) в четвертой игре первого раунда Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 2-2.

20-летний форвард армейцев Кирилл Долженков открыл счет в матче – это его первый гол в плей-офф. Он провел свою 8-ю игру в турнире.

Напомним, во втором матче серии Долженков несколько раз ударил клюшкой нападающего минчан Криса Тирни на вбрасывании. Форвард ЦСКА получил дисциплинарный штраф до конца игры и позднее был дисквалифицирован на один матч.