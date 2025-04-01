Долженков впервые забил в плей-офф КХЛ – минскому «Динамо». Форвард ЦСКА был отстранен за удары клюшкой по рукам Тирни на один матч
Кирилл Долженков забросил первую шайбу в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
ЦСКА победил минское «Динамо» (2:1) в четвертой игре первого раунда Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 2-2.
20-летний форвард армейцев Кирилл Долженков открыл счет в матче – это его первый гол в плей-офф. Он провел свою 8-ю игру в турнире.
Напомним, во втором матче серии Долженков несколько раз ударил клюшкой нападающего минчан Криса Тирни на вбрасывании. Форвард ЦСКА получил дисциплинарный штраф до конца игры и позднее был дисквалифицирован на один матч.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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