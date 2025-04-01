Кубок Гагарина. «Авангард» принимает «Металлург», «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом», «Спартак» – с «Северсталью», ЦСКА против минского «Динамо»

«Авангард» принимает «Металлург» в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

«Автомобилист » в гостях у «Ак Барса », «Северсталь » против «Спартака », ЦСКА сыграет против минского «Динамо».

Кубок Гагарина

Первый раунд

Счет в серии: 3-0

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 0-3

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Кто выиграет Кубок Гагарина? Прогноз авторов Спортса’’