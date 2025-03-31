СКА обыграл «Динамо» впервые за 5 матчей. У команды Ротенберга 7 поражений в 9 играх с бело-голубыми в этом сезоне – 5 в регулярке и 2 в Кубке Гагарина

СКА обыграл «Динамо» впервые за 5 матчей.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу в 3-й игре серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (5:3, 1-2 в серии).

В 1-м матче серии СКА уступил со счетом 1:3, во 2-м – 1:2 ОТ.

В регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо » обыграло СКА в 5 из 6 матчей. Все победы были одержаны в основное время.

У петербургского клуба в регулярном чемпионате была одна победа над командой тренера Алексея Кудашова – 1 февраля в гостях со счетом 4:3 ОТ.