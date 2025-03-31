«########## друг друга». Грицюк о стычках СКА с «Динамо»
Арсений Грицюк нецензурно высказался о стычках СКА с «Динамо».
Команды проводят 3-й матч серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. После первого периода СКА ведет со счетом 1:0 (0-2 в серии).
– Много столкновений и стычек с «Динамо», будто бы гости на вас зуб наточили...
– Сами знаете, серия плей-офф... Материться нельзя, но, так сказать, ########## (подзадолбали) друг друга. Поэтому, наверное, такая злость, эмоции через край плещут. Надо этим пользоваться, где-то сыграть похитрее.
Иногда игроки идут до конца бить в тело, можно сыграть похитрее, отдать партнеру на пустой лед, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк после первого периода.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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