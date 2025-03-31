«########## друг друга». Грицюк о стычках СКА с «Динамо»

Арсений Грицюк нецензурно высказался о стычках СКА с «Динамо».

Команды проводят 3-й матч серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. После первого периода СКА ведет со счетом 1:0 (0-2 в серии).

– Много столкновений и стычек с «Динамо», будто бы гости на вас зуб наточили...

– Сами знаете, серия плей-офф... Материться нельзя, но, так сказать, ########## (подзадолбали) друг друга. Поэтому, наверное, такая злость, эмоции через край плещут. Надо этим пользоваться, где-то сыграть похитрее.

Иногда игроки идут до конца бить в тело, можно сыграть похитрее, отдать партнеру на пустой лед, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк после первого периода.