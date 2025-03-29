Гусев забил СКА победный в овертайме. У форварда «Динамо» 2+1 в двух матчах против команды Ротенберга в серии плей-офф

Никита Гусев забил 2 гола в 2 матчах против СКА в 1-м раунде Кубка Гагарина.

«Динамо » обыграло команду под руководством Романа Ротенберга во 2-м матче плей-офф со счетом 2:1 ОТ (2-0 в серии).

Никита Гусев забросил победную шайбу в овертайме. В первой игре серии он отметился голом и результативной передачей.

Ранее Гусев несколько сезонов выступал за СКА.

СКА проиграл 7 из 8 матчей с «Динамо» в текущем сезоне – 5 в регулярке и 2 в Кубке Гагарина