Гусев забил СКА победный в овертайме. У форварда «Динамо» 2+1 в двух матчах против команды Ротенберга в серии плей-офф
Никита Гусев забил 2 гола в 2 матчах против СКА в 1-м раунде Кубка Гагарина.
«Динамо» обыграло команду под руководством Романа Ротенберга во 2-м матче плей-офф со счетом 2:1 ОТ (2-0 в серии).
Никита Гусев забросил победную шайбу в овертайме. В первой игре серии он отметился голом и результативной передачей.
Ранее Гусев несколько сезонов выступал за СКА.
СКА проиграл 7 из 8 матчей с «Динамо» в текущем сезоне – 5 в регулярке и 2 в Кубке Гагарина
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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