«Каролина» предложит контракт Марнеру, если форвард выйдет на рынок (Пьер ЛеБрюн)
«Каролина» предложит контракт Митчу Марнеру, если форвард выйдет на рынок.
Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
Ранее стало известно, что «Торонто» обсуждал с игроком возможность его включения в сделку с «Харрикейнс», в рамках которой клуб мог бы заполучить форварда Микко Рантанена, в итоге перешедшего в «Даллас».
Марнер, у которого в текущем контракте есть полный запрет на обмен, отклонил предложение и сказал, что хочет остаться в «Лифс».
Утверждалось, что сторона игрока игнорирует запросы канадского клуба о возобновлении переговоров по поводу нового контракта в течение нескольких последних месяцев.
По текущему соглашению кэпхит 27-летнего Марнера составляет 10,9 млн долларов. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.
Со статистикой Митча можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
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