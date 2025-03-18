«Каролина» предложит контракт Марнеру, если форвард выйдет на рынок (Пьер ЛеБрюн)

«Каролина» предложит контракт Митчу Марнеру, если форвард выйдет на рынок.

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Ранее стало известно , что «Торонто» обсуждал с игроком возможность его включения в сделку с «Харрикейнс», в рамках которой клуб мог бы заполучить форварда Микко Рантанена , в итоге перешедшего в «Даллас».

Марнер, у которого в текущем контракте есть полный запрет на обмен, отклонил предложение и сказал, что хочет остаться в «Лифс».

Утверждалось, что сторона игрока игнорирует запросы канадского клуба о возобновлении переговоров по поводу нового контракта в течение нескольких последних месяцев.

По текущему соглашению кэпхит 27-летнего Марнера составляет 10,9 млн долларов. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.

Со статистикой Митча можно ознакомиться здесь .