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  • Марнер о том, что «Торонто» говорил с ним об обмене: «Я не был на этом сосредоточен, думаю о команде. Не собираюсь вдаваться во все эти контрактные детали»
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Марнер о том, что «Торонто» говорил с ним об обмене: «Я не был на этом сосредоточен, думаю о команде. Не собираюсь вдаваться во все эти контрактные детали»

Митч Марнер высказался о том, что «Торонто» говорил с ним об обмене.

Ранее сообщалось, что «Лифс» обращались к форварду по поводу возможного обмена в «Каролину» на Рантанена.

Клуб пошел на это в связи с тем, что игрок поставил переговоры о новом контракте на паузу. Летом Марнер может стать неограниченно свободным агентом. 

Митч, у которого в текущем соглашении с кэпхитом 10,9 миллиона долларов есть пункт о запрете на обмен, отказался рассматривать этот вариант. 

– Я не был сосредоточен на этом. Было чувство, что может что-то произойти. Но сейчас я думаю о команде. Вот что я могу вам сказать. 

– Вы видите себя в «Торонто» в следующем сезоне?

– Как я уже говорил, не собираюсь вдаваться во все эти контрактные детали. Я всегда был благодарен клубу и мне всегда нравилось играть за «Лифс». Остальное предоставляю вам.

У нас осталось 20 игр, которые будут непростыми. Мы должны не отпускать педаль газа и обеспечить себе наилучшую позицию для выхода в плей-офф, – сказал Марнер. 

Автор Sportsnet Люк Фокс отметил, что хоккеист так и не произнес слово «да» в ответ на вопрос о будущем в «Торонто». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
возможные переходы
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