Бучельников о персональной опеке в матчах: «Бьют – значит любят, заметили, заценили»
– В чем больше всего прибавили в хоккейном плане? Многие отмечают ваш бросок, умение выбрать позицию… Либо же просто-напросто везет?
– Как по мне, я стал более уверенным в себе. Хладнокровным. С каждой шайбой появляется уверенность в себе и своих действиях.
Когда видишь, как партнеры открываются, почему бы не отдать хороший пас на гол, если сам в лучшей позиции – бросить. Больше понимания хоккея у меня, наверное, теперь.
Конечно, это все далеко не только моя заслуга, это игра всей команды, партнеров, с которыми я выхожу на лед. Без них мало что получится, в одного против пятерки соперника не сыграешь никогда. Хоккей – это командный вид спорта.
– Против вас сейчас играют персонально, гораздо больше опекают. Ощущаете, что стало сложнее?
– Да вроде как нет, все по стандарту более-менее. Бьют – значит любят. Заметили, заценили, – сказал нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников.
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