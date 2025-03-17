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Клоучек погиб на 46-м году жизни. Экс-защитник «Барыса» врезался в столб, катаясь на лыжах

Экс-хоккеист КХЛ Клоучек погиб, врезавшись в столб во время катания на лыжах.

Экс-игрок «Барыса» врезался в электрический щит на краю горнолыжного склона. По данным полиции, на Клоучеке был шлем, а столб был защищен специальным мягким материалом.

«Кроме горной спасательной службы, на место происшествия прибыл вертолет спасателей из Либереца, а также спасатели из Врхлаби. Однако травмы мужчины оказались серьезными», – сказал Ян Крал из спасательной службы.

«Я даже не могу выразить словами ту боль, которую я испытываю сейчас. Вчера после трагического происшествия мой муж, моя вселенная, моя любовь, отец наших детей и ваш друг Томаш Клоучек покинул нас навсегда», – написала вдова экс-хоккеиста. 

Клоучек выступал в КХЛ с 2008 по 2012 годы, он играл за «Барыс» и чешский «Лев». На его счету 35 (7+28) очков в 128 матчах за карьеру в КХЛ. Также защитник играл в «Рейнджерс», «Нэшвилле» и «Атланте» в НХЛ.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Blesk.cz
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