Тамбиев об 1:4 от «Локомотива»: «Не очень понравилась игра «Адмирала»: начали робко, моментами взрывались, но индивидуальные ошибки свели усилия на нет»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Локомотивом».
Команда из Владивостока потерпел поражение со счетом 1:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Не очень понравилась наша игра. Начали очень робко, пропустили в меньшинстве. Моментами взрывались, зацепились за результат, а потом и индивидуальные ошибки свели усилия команды на нет. После 1:3 было сложно отыграться.
– Не было многих основных игроков. Почему?
– Дали сыграть тем, кто был в ротации. Никто не отдыхал, мы смотрели на резервы, тех, на кого можно опереться в плей‑офф, – сказал Леонид Тамбиев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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