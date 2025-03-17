Тамбиев об 1:4 от «Локомотива»: «Не очень понравилась игра «Адмирала»: начали робко, моментами взрывались, но индивидуальные ошибки свели усилия на нет»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Локомотивом».

Команда из Владивостока потерпел поражение со счетом 1:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Не очень понравилась наша игра. Начали очень робко, пропустили в меньшинстве. Моментами взрывались, зацепились за результат, а потом и индивидуальные ошибки свели усилия команды на нет. После 1:3 было сложно отыграться.

– Не было многих основных игроков. Почему?

– Дали сыграть тем, кто был в ротации. Никто не отдыхал, мы смотрели на резервы, тех, на кого можно опереться в плей‑офф, – сказал Леонид Тамбиев .