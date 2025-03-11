Тамбиев о Кубке Икры за победу над «Амуром»: «Я бы чашку икрой наполнил и отдал болельщикам «Адмирала». В КХЛ один трофей – Кубок Гагарина»
Леонид Тамбиев высказался о Кубке Икры за победу в сезонной серии над «Амуром».
Сегодня «Адмирал» оказался сильнее клуба из Хабаровска со счетом 5:2. Владивостокцы победили во всех шести матчах сезона с «Амуром» и получили специальный трофей – Кубок Икры.
– Хороший первый период предопределил исход матча. Дальше мы играли по счету. Довольны победой, взяли два очка и приблизили нашу путевку к плей‑офф.
– Поделитесь эмоциями от завоевания очередного трофея.
– В КХЛ есть один трофей – Кубок Гагарина. У меня есть два знаменательных трофея – два Кубка Петрова.
А Кубок Икры… Я бы чашку икрой наполнил и отдал нашим болельщикам, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости