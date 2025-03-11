Леонид Тамбиев высказался о Кубке Икры за победу в сезонной серии над «Амуром».

Сегодня «Адмирал» оказался сильнее клуба из Хабаровска со счетом 5:2. Владивостокцы победили во всех шести матчах сезона с «Амуром » и получили специальный трофей – Кубок Икры.

– Хороший первый период предопределил исход матча. Дальше мы играли по счету. Довольны победой, взяли два очка и приблизили нашу путевку к плей‑офф.

– Поделитесь эмоциями от завоевания очередного трофея.

– В КХЛ есть один трофей – Кубок Гагарина. У меня есть два знаменательных трофея – два Кубка Петрова.

А Кубок Икры… Я бы чашку икрой наполнил и отдал нашим болельщикам, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .