Разин после 3:2 с «Витязем»: «Есть нормальные люди, а есть твари, не состоявшиеся по жизни. Таких много в интернете, они засирают нормальных людей. Одну жеманную тварь я сегодня встретил»

Тренер «Металлурга» Разин жестко высказался о критиках из интернета.

Сегодня «Металлург » обыграл «Витязь » (3:2 Б) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин рассказал о встрече с неприятным ему человеком.

«Вы сами все видели, по игре комментировать нечего. Хочу пофилософствовать. В жизни много адекватных людей во всех сферах, мы вот в спорте варимся, есть еще культура, строительство, военное дело...

Везде есть нормальные люди. В то же время среди них просачиваются люди, скажем так... Смотрели юмористическую передачу «Звезды»? Там [Александр] Ревва подходит к Вале Карнавал и говорит: «Нажми кнопку». Помните?

Она нажимает ему нос, и он начинает языком... Вот есть такие люди. Можно еще по-другому сказать, люди которые слушают песню группы «Ленинград» [под названием] «Еж». Послушайте, кто не слушал. Вот есть такие люди.

А есть твари, жеманные твари. Такие красивые, как они считают, но не состоявшиеся по жизни. Они думают, что они в порядке, а все вокруг такие козлы. Очень много таких людей, которые сидят в интернете и засирают своими постами нормальных людей.

Одну жеманную тварь я сегодня видел, повстречалась [мне]. В принципе это все, что я хотел сказать», – заявил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин .