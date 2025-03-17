«Металлург» выиграл 8 из 9 последних матчей. Команда Разина – 2-я на Востоке

«Металлург» выиграл 8 из 9 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина одержала победу над «Витязем » (3:2 Б) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, «Металлург » набрал 88 очков после 66 матчей и вышел на 2-е место в таблице Восточной конференции.

«Витязь» проиграл впервые за 4 матча. Команда тренера Павла Десяткова идет 10-й на Западе с 58 баллами после 66 игр.