«Крались, крались – и обосрались». Тренер «Металлурга» Разин после 0:2 от «Витязя»

Андрей Разин яркой цитатой охарактеризовал поражение от «Витязя».

«Металлург» уступил со счетом 0:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Ну, коротко, наверное, че... Как это... Крались, крались – и обосрались.

Имеем много моментов, имеем много большинства – опять была очень слабая реализация.

По желанию, по самоотдаче... Имеем много мастеров, которые должны, обязаны реализовать те моменты, которые есть. Не скажу, что не хотели забивать или недонастрой был – нет.

Тенденция плохая. 19 игр сыграли, и если взять еще один матч, который 1:0 по буллитам выиграли, то 5 игр на ноль – это тяжело. Хочется все это сломать.

Моментов много, по рисунку игры все устраивает», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин на пресс-конференции.

«Металлург» перебросал соперника 30:24 в этом матче.