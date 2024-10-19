«Крались, крались – и обосрались». Тренер «Металлурга» Разин после 0:2 от «Витязя»
Андрей Разин яркой цитатой охарактеризовал поражение от «Витязя».
«Металлург» уступил со счетом 0:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Ну, коротко, наверное, че... Как это... Крались, крались – и обосрались.
Имеем много моментов, имеем много большинства – опять была очень слабая реализация.
По желанию, по самоотдаче... Имеем много мастеров, которые должны, обязаны реализовать те моменты, которые есть. Не скажу, что не хотели забивать или недонастрой был – нет.
Тенденция плохая. 19 игр сыграли, и если взять еще один матч, который 1:0 по буллитам выиграли, то 5 игр на ноль – это тяжело. Хочется все это сломать.
Моментов много, по рисунку игры все устраивает», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции.
«Металлург» перебросал соперника 30:24 в этом матче.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Витязя» в «ВК»
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