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  • Епанчинцев после 3:2 с «Барысом»: «Есть два очка и выход в плей‑офф, психологический груз с «Сибири» спал, надеюсь. У нас хороший шанс побороться за 7-е место»
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Епанчинцев после 3:2 с «Барысом»: «Есть два очка и выход в плей‑офф, психологический груз с «Сибири» спал, надеюсь. У нас хороший шанс побороться за 7-е место»

Тренер «Сибири» Епанчинцев заявил, что команда может занять 7-е место на Востоке.

Новосибирский клуб одержал победу со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ и вышел в плей-офф Кубка Гагарина. 

– Непростой матч в плане эмоций после предыдущих игр. Сыграли здорово. То, что нужно. Теперь будет полегче в психологическом плане после того, как набрали два очка. Есть хороший шанс побороться за седьмое место.

– В третьем периоде играли осторожно.

– Это не моя установка, а психология. Не люблю такие моменты, но иногда это необходимо.

– Коротков был в запасе, а теперь забивает голы.

– Были моменты, из‑за которых он был в ротации. Сейчас он заслужил своей игрой место в составе. Не люблю хвалить и выделять. Все заслужили победу и выход в плей‑офф.

– Как влияли на вас результаты «Нефтехимика»?

– Старались абстрагироваться, делать акцент на своей игре. Есть два очка и выход в плей‑офф. Надеюсь, психологический груз с команды спал.

– Что скажете о продлении контракта?

– У меня был 1+1 год. Все зависит от результата. Мне пока никто ничего не говорил.

– Приоритет сейчас – подготовка к плей‑офф?

– Да, мы будем плясать от соперника. Это уже есть внутри коллектива. Будем готовиться к тем, кто будет против нас в плей‑офф.

– Сегодня драка Рукавишникова была нужна в плане эмоций?

– Да. Он в раздевалке получил звание лучшего игрока матча от капитана. Ромка молодец, завел лавочку, не хватало эмоций. После драки забили три шайбы. Надо постоять за себя, почему нет? – сказал Вадим Епанчинцев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoМатч ТВ
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logoСибирь
logoВадим Епанчинцев
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