  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Епанчинцев о 3:2 с «Торпедо»: «Сумасшедшая поддержка болельщиков. Порой самому на лед хотелось выскочить. Благодарен ребятам за матч против выдающейся команды»
1

Епанчинцев о 3:2 с «Торпедо»: «Сумасшедшая поддержка болельщиков. Порой самому на лед хотелось выскочить. Благодарен ребятам за матч против выдающейся команды»

Вадим Епанчинцев оценил игру «Сибири» в матче против «Торпедо» (3:2).

– Спасибо большое болельщикам, сумасшедшая поддержка. Порой самому на лед хотелось выскочить. Благодарен ребятам за матч против быстрой, выдающейся команды.

Хороший третий период, игра в средней зоне. Не позволяли сопернику совершать контратаки, как было в первом, где выручал наш вратарь. Сработали и в меньшинстве, и в большинстве. Спасибо ребятам.

– Визуально это один из самых сильных матчей. Хватило всего одной победы для такого преображения?

– Будем надеяться. Психологический момент всегда придает эмоций и уверенности.

– Что поменяли с последней игры с «Торпедо», где проиграли?

– Знали сильные стороны соперника, старались их нивелировать. Сегодня это получилось.

– Сегодня было много удалений, это волнение?

– Эмоции скорее, не волнение. Два удаления в чужой зоне надо убирать.

– Следите за таблицей?

– А как не следить? Конечно, следим.

– Матч «Нефтехимика» смотрели?

– Хайлайты. Весь матч – нет.

– В первом периоде в глаза бросилась силовая манера вашей игры. Это идеальный период от вас?

– Вы правы, один из лучших. Понимали, во что играет соперник. Начали агрессивно и хорошо, накрывали соперника в чужой зоне. Очень понравилась в третьем периоде игра по счету.

– «Нефтехимик» прямой конкурент, их победы мобилизуют вас?

– Все зависит от нас. Не смотрим на них, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСибирь
logoТорпедо
logoВадим Епанчинцев
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoНефтехимик
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов о 4:3 с «Динамо» Минск: «Понравилось, что ребята не сдавались, ловили на себя, боролись до конца. Настает время, когда на первое место выходит характер и командный дух»
3сегодня, 15:28
Ларионов о 2:3 с «Сибирью»: «Не удалось переиграть одного человека – вратаря. Культура побед строится, когда играешь любым составом на победу – не может быть речи об усталости»
9сегодня, 13:56
«Сибирь» победила «Торпедо» и оторвалась от «Нефтехимика» на 5 очков в борьбе за плей-офф
10сегодня, 13:02
Главные новости
«Динамо» выиграло 7 из 8 последних матчей. Команда Кудашова идет 2-й на Западе
4 минуты назад
НХЛ. «Баффало» играет с «Вегасом», «Питтсбург» примет «Нью-Джерси», «Вашингтон» в гостях у «Сан-Хосе», «Бостон» против «Тампы», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом»
2913 минут назадLive
КХЛ. ЦСКА проиграл «Динамо» Москва, «Ак Барс» уступил «Витязю», «Сибирь» победила «Торпедо», «Салават» одолел «Динамо» Минск
20019 минут назад
Макдэвид набрал очки в 10+ матчах подряд в 17-й раз в карьере. Только у Гретцки больше таких серий (31)
22 минуты назад
Разин о драке Орехова c Воном: «Как нормальный мужик, я только «за», ведь ему летели в голову. Он вступился за себя. Нельзя оставлять это без наказания»
44 минуты назад
Отец Каменева о допинге: «Он не дурак, чтобы поставить крест на карьере. Влад всегда придирчиво относится к препаратам, он консультировался с врачами, даже воду с собой приносит»
6сегодня, 15:41
Фетисов о деле Каменева: «Мельдоний – это 10 лет, все это знают. Он должен был думать головой! Это безответственность и пофигизм!»
9сегодня, 15:16
Яшкин на детекторе лжи об игре за Чехию: «Я уже более русский, чем чех, мне кажется. Тогда я был больше чехом»
5сегодня, 14:56
Заврагин об Овечкине в КХЛ: «В СКА он не пойдет, Александр же воспитанник «Динамо». Прикольно было бы выйти, чтобы он был в офисе в большинстве»
6сегодня, 14:27
Крикунов о деле Каменева: «Мельдоний – не допинг. Это так, сердечную мышцу поддержать. Он запрещен, но ничего страшного в нем не вижу – даже его создатель, латыш, высказывался об этом»
11сегодня, 13:42
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов о 4:3 с «Динамо» Минск: «Понравилось, что ребята не сдавались, ловили на себя, боролись до конца. Настает время, когда на первое место выходит характер и командный дух»
3сегодня, 15:28
Яшкин о русском языке: «В чешском много похожих слов, но они означают что-то другое. Жена до сих пор иногда поправляет меня»
1сегодня, 14:15
Ларионов о 2:3 с «Сибирью»: «Не удалось переиграть одного человека – вратаря. Культура побед строится, когда играешь любым составом на победу – не может быть речи об усталости»
9сегодня, 13:56
Защитник «Виннипега» Пионк пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела. У него 9+28 за 66 игр при полезности «плюс 20» в этом сезоне НХЛ
сегодня, 11:49
Мамбеталиев о 2:5 с «Амуром»: «Вышли вареные, неготовые. Многих ребят из «Барыса» не узнаю, не вижу движения и напора. Может, часовой пояс сказывается»
3сегодня, 11:14
Костюченок о сезоне: «Задача‑минимум была попасть в плей-офф. «Амур» много раз проиграл в одну шайбу, хотя был лучше соперника. За красивый хоккей очков не дают»
2сегодня, 10:58
«Амур» победил «Барыс» – 5:2. Хабаровчане выиграли все 4 матча в сезоне у астанчан
сегодня, 09:57
Егор Заврагин: «СКА добавляет от игры к игре. Мы много работали над ошибками, стараемся действовать грамотно и строго в обороне»
сегодня, 09:43
Сушинский о фаворитах Кубка Гагарина: «Локомотив» ровно идет, но многие подбираются. «Авангард» в последних матчах очень хорош»
1сегодня, 08:41
Мерзликин временно покинул «Коламбус» по личным причинам. Голкипер пропустит матч с «Рейнджерс»
1сегодня, 08:12