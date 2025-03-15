Епанчинцев о 3:2 с «Торпедо»: «Сумасшедшая поддержка болельщиков. Порой самому на лед хотелось выскочить. Благодарен ребятам за матч против выдающейся команды»

Вадим Епанчинцев оценил игру «Сибири» в матче против «Торпедо» (3:2).

– Спасибо большое болельщикам, сумасшедшая поддержка. Порой самому на лед хотелось выскочить. Благодарен ребятам за матч против быстрой, выдающейся команды.

Хороший третий период, игра в средней зоне. Не позволяли сопернику совершать контратаки, как было в первом, где выручал наш вратарь. Сработали и в меньшинстве, и в большинстве. Спасибо ребятам.

– Визуально это один из самых сильных матчей. Хватило всего одной победы для такого преображения?

– Будем надеяться. Психологический момент всегда придает эмоций и уверенности.

– Что поменяли с последней игры с «Торпедо», где проиграли?

– Знали сильные стороны соперника, старались их нивелировать. Сегодня это получилось.

– Сегодня было много удалений, это волнение?

– Эмоции скорее, не волнение. Два удаления в чужой зоне надо убирать.

– Следите за таблицей?

– А как не следить? Конечно, следим.

– Матч «Нефтехимика» смотрели?

– Хайлайты. Весь матч – нет.

– В первом периоде в глаза бросилась силовая манера вашей игры. Это идеальный период от вас?

– Вы правы, один из лучших. Понимали, во что играет соперник. Начали агрессивно и хорошо, накрывали соперника в чужой зоне. Очень понравилась в третьем периоде игра по счету.

– «Нефтехимик» прямой конкурент, их победы мобилизуют вас?

– Все зависит от нас. Не смотрим на них, – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .