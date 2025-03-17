РПЦ наградила Миронова за помощь в строительстве храма. Защитник «Спартака» получил медаль от патриарха Кирилла

Хоккеист «Спартака» Миронов награжден патриархом Кириллом за помощь храму.

«Защитник ХК «Спартак » Андрей Миронов получил награду от патриарха Кирилла за помощь в строительстве храма в Бескудникове.

Утром 16 марта, перед игрой с «Северсталью» (4:2) Андрей Миронов посетил торжественное богослужение по поводу освящения храма блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове, где защитнику «Спартака» была передана Медаль Ордена Русской Православной Церкви от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Вечером того же дня, случилась победа «Спартака» в важной домашней игре с «Северсталью» (4:2) – поздравляем нашего игрока Андрея Миронова с получением почетной награды за благое дело!» – говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

Фото: spartak.ru