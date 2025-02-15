Ансель Галимов поддержал мусульманский турнир по хоккею: «Передаю комплект спартаковской формы и клюшки муфтию Москвы, чтобы они были вручены лучшим игрокам состязаний»

Ансель Галимов поддержал проведение мусульманского турнира по хоккею.

Игрок «Спартака » одобрил организацию соревнований среди команд Духовного управления мусульман Москвы (ДУММ), передав муфтию столицы Ильдару Аляутдинову памятные подарки с клубной символикой для лучших спортсменов-участников.

«Я поддерживаю проведение турнира среди команд, составленных из мусульманских общин ДУММ, поэтому передаю комплект спартаковской формы и клюшки муфтию Москвы Ильдару Аляутдинову для того, чтобы они были вручены лучшим игрокам состязаний. Желаю достойных игр», – сказал нападающий «Спартака» Ансель Галимов .

Он добавил, что часто бывает в Соборной мечети Москвы.

«Если позволяет график игр и тренировок, иду в Соборную мечеть. Я вырос в Нижнекамске, через дорогу от дома у нас мечеть. Просыпался под азан, мне все это очень близко, это что-то родное», – сказал хоккеист.