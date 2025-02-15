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  • Ансель Галимов поддержал мусульманский турнир по хоккею: «Передаю комплект спартаковской формы и клюшки муфтию Москвы, чтобы они были вручены лучшим игрокам состязаний»
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Ансель Галимов поддержал мусульманский турнир по хоккею: «Передаю комплект спартаковской формы и клюшки муфтию Москвы, чтобы они были вручены лучшим игрокам состязаний»

Ансель Галимов поддержал проведение мусульманского турнира по хоккею.

Игрок «Спартака» одобрил организацию соревнований среди команд Духовного управления мусульман Москвы (ДУММ), передав муфтию столицы Ильдару Аляутдинову памятные подарки с клубной символикой для лучших спортсменов-участников.

«Я поддерживаю проведение турнира среди команд, составленных из мусульманских общин ДУММ, поэтому передаю комплект спартаковской формы и клюшки муфтию Москвы Ильдару Аляутдинову для того, чтобы они были вручены лучшим игрокам состязаний. Желаю достойных игр», – сказал нападающий «Спартака» Ансель Галимов.

Он добавил, что часто бывает в Соборной мечети Москвы.

«Если позволяет график игр и тренировок, иду в Соборную мечеть. Я вырос в Нижнекамске, через дорогу от дома у нас мечеть. Просыпался под азан, мне все это очень близко, это что-то родное», – сказал хоккеист.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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