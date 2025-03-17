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  • Андрей Гордеев: «Овечкин не столкнется с таким хейтом в КХЛ, как Кузнецов. Это разные величины. Молва не просто так про Кузю высказывается. «Папа хороший, но слабохарактерный», как говорится»
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Андрей Гордеев: «Овечкин не столкнется с таким хейтом в КХЛ, как Кузнецов. Это разные величины. Молва не просто так про Кузю высказывается. «Папа хороший, но слабохарактерный», как говорится»

Андрей Гордеев высказался о возможном хейте в адрес Овечкина в России.

Ранее журналист Павел Лысенков предположил, что Овечкина будут принижать в КХЛ: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев».

Напомним, капитан «Вашингтона» заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом и может вернуться в «Динамо» летом 2026 года.

«Александра очень сильно уважают, это абсолютно разные истории и величины.

Молва не просто так про Кузю высказывается. Он большой хоккеист, тут вопросов нет ни у кого. К сожалению, как говорится: «Папа хороший, но слабохарактерный». Многие это так воспринимают.

Люди воспринимают тебя как звезду. На тебя смотрят, равняется поколение, дети любят. А потом ребенок приходит и заявляет: «А как же так, может, и мне так можно?»

От любви до ненависти... Кузя такой, какой есть. Ну что делать? Вот такая вот история. Кто понимает, могут разделить. Кто нет, у тех кошки скребут и есть претензии.

Александр не столкнется с таким хейтом, ему только респект и уважуха», – сказал футбольный тренер Андрей Гордеев.

Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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