Ветеран СКА Гайлик: «Армейцы стали лучше играть в обороне. Улучшили «подворотную» игру. Пришли победы, игроки успокоились, лучше выполняют задания»

Ветеран СКА считает, что команда Романа Ротенберга улучшила игру в обороне.

— Армейцы стали строже играть в обороне. Улучшили «подворотную» игру. Меньше ошибок в своей зоне при передачах. Плюс быстрый пас в атаку — из своей зоны, из средней.

Не дают сопернику перестроиться. И движение у команды сейчас хорошее — оно подкрепляется быстрыми сменами. Пришли победы, игроки успокоились, стали лучше выполнять игровые задания.

— В шести последних матчах армейцы не пропускали больше двух голов .

— Это очень хороший результат при сегодняшнем хоккее. Сейчас играют быстро, без красной линии.

— Забил СКА больше всех в лиге – 229 шайб. Хотя на этом этапе снизил результативность .

— То, что забил много, это хорошо. Просто сейчас игра стала другая, более надежная.

— Связываете это с близостью плей-офф?

— Это лучше тренерский штаб знает.

— У вас есть вера в то, что СКА пройдет хотя бы первый раунд Кубка Гагарина?

— Игра СКА дает такую веру. Армейцы обыграли команды, которые на ходу – «Металлург», «Минск», ЦСКА.

— Не «фантики» какие-нибудь?

— А «фантиков» в КХЛ не осталось. Какую команду назовете слабой? Нет таких. СКА – топ-команда, которая будет бороться за победу в Кубке Гагарина, – сказал бронзовый призер чемпионата СССР Юрий Гайлик.