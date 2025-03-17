Ветеран СКА Гайлик: «Армейцы стали лучше играть в обороне. Улучшили «подворотную» игру. Пришли победы, игроки успокоились, лучше выполняют задания»
— Армейцы стали строже играть в обороне. Улучшили «подворотную» игру. Меньше ошибок в своей зоне при передачах. Плюс быстрый пас в атаку — из своей зоны, из средней.
Не дают сопернику перестроиться. И движение у команды сейчас хорошее — оно подкрепляется быстрыми сменами. Пришли победы, игроки успокоились, стали лучше выполнять игровые задания.
— В шести последних матчах армейцы не пропускали больше двух голов.
— Это очень хороший результат при сегодняшнем хоккее. Сейчас играют быстро, без красной линии.
— Забил СКА больше всех в лиге – 229 шайб. Хотя на этом этапе снизил результативность.
— То, что забил много, это хорошо. Просто сейчас игра стала другая, более надежная.
— Связываете это с близостью плей-офф?
— Это лучше тренерский штаб знает.
— У вас есть вера в то, что СКА пройдет хотя бы первый раунд Кубка Гагарина?
— Игра СКА дает такую веру. Армейцы обыграли команды, которые на ходу – «Металлург», «Минск», ЦСКА.
— Не «фантики» какие-нибудь?
— А «фантиков» в КХЛ не осталось. Какую команду назовете слабой? Нет таких. СКА – топ-команда, которая будет бороться за победу в Кубке Гагарина, – сказал бронзовый призер чемпионата СССР Юрий Гайлик.
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