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  • Рантанен о 1-м матче против «Колорадо»: «Видеотрибьют и то, как фанаты приняли меня, – никогда этого не забуду. Они поддерживали меня 10 лет. Это многое значит для меня»
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Рантанен о 1-м матче против «Колорадо»: «Видеотрибьют и то, как фанаты приняли меня, – никогда этого не забуду. Они поддерживали меня 10 лет. Это многое значит для меня»

Микко Рантанен поделился эмициями после своего 1-го матча против «Колорадо».

«Даллас» уступил «Эвеланш» в гостевом матче НХЛ (3:4 ОТ). 28-летний форвард «Старс» впервые сыграл против бывшей команды. Джейсон Робертсон открыл счет в матче после его передачи.

По ходу игры на арене «Колорадо» показали видеоролик в честь Рантанена. Он выступал за команду с 2015 по 2025 год и выиграл с ней Кубок Стэнли в 2022-м. Клуб обменял форварда по ходу сезона-2024/25.  

«Я думаю, забить первыми в игре против «Колорадо» – это важно. Я знаю это наверняка. Все, конечно, ощущается иначе, эмоционально, когда ты находишься на этой стороне. Первый такой матч всегда будет самым эмоциональным.

Разумеется, видеотрибьют и то, как фанаты приняли меня, – я никогда этого не забуду. Болельщики поддерживали меня 10 лет. Так что это многое значит для меня. Спасибо.

Я буду помнить об этом всю оставшуюся жизнь. Первое возвращение бывает лишь один раз, и это очень особенный момент – получить видео и реакцию фанатов», – сказал нападающий «Далласа» Микко Рантанен.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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