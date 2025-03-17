Маккиннон набрал 103-е очко в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров НХЛ. У Драйзайтля – 101 балл, у Кучерова – 93

Нэтан Маккиннон набрал 103-е очко в сезоне НХЛ.

Форвард «Колорадо » сделал передачу в матче против Далласа» (4:3 ОТ).

На счету Нэтана Маккиннона теперь 103 (27+76) очка в 68 играх сезона. Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.

Форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль идет на 2-м месте (101 (49+52) очко в 67 играх), нападающий «Тампы » Никита Кучеров – на 3-м (93 (28+65) балла в 62 играх).