Бучневич набрал 0+2 с «Миннесотой», продлив безголевую серию до 6 матчей. У него 13+33 в 65 играх в сезоне
Павел Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой».
Форвард «Сент-Луиса» дважды ассистировал партнерам в матче с «Уайлд» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 29-летнего россиянина стало 46 (13+33) очков в 65 играх в текущем сезоне при полезности «+6». Безголевая серия продлилась до 6 игр.
Сегодня Бучневич (18:33, 1:36 – в большинстве, 1:09 – в меньшинстве, «+2») отметился 2 бросками в створ и 3 блоками.
Опубликовал: Александр Балабанов
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