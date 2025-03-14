Бучневич сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 13+31 в 64 играх

Павел Бучневич сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (3:5).

Форвард «Сент-Луиса » набрал 44-е (13+31) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 64 игры.

Сегодня за 20:38 (1:17 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «0».