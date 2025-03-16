18-летний Илья Протас забил 50 голов за 60 матчей в сезоне OHL. Младший брат Алексея задрафтован «Вашингтоном» в 2024-м

Младший брат Алексея Протаса забил 50 голов за 60 игр в канадской юниорской лиге.

18-летний форвард проводит первый сезон в лиге Онтарио (OHL). На его счету 119 (50+69) очков в 60 матчах за «Виндзор» при полезности «плюс 55».

Протас занимает второе место в списке бомбардиров регулярного чемпионата, уступая только Майклу Мисе из «Сагино».

Младший брат Алексея Протаса был выбран «Вашингтоном » в третьем раунде драфта НХЛ-2024.

Протас повторил рекорд Шаранговича по очкам за сезон в НХЛ для белорусов. У форварда «Вашингтона» 29+30 в 67 матчах