18-летний Илья Протас забил 50 голов за 60 матчей в сезоне OHL. Младший брат Алексея задрафтован «Вашингтоном» в 2024-м
Младший брат Алексея Протаса забил 50 голов за 60 игр в канадской юниорской лиге.
18-летний форвард проводит первый сезон в лиге Онтарио (OHL). На его счету 119 (50+69) очков в 60 матчах за «Виндзор» при полезности «плюс 55».
Протас занимает второе место в списке бомбардиров регулярного чемпионата, уступая только Майклу Мисе из «Сагино».
Младший брат Алексея Протаса был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта НХЛ-2024.
Протас повторил рекорд Шаранговича по очкам за сезон в НХЛ для белорусов. У форварда «Вашингтона» 29+30 в 67 матчах
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
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