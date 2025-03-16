Протас повторил рекорд Шаранговича по очкам за сезон в НХЛ для белорусов. У форварда «Вашингтона» 29+30 в 67 матчах
Алексей Протас повторил рекорд по очкам за сезон в НХЛ для белорусов.
Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Сан-Хосе» (5:1).
24-летний форвард отметился заброшенной шайбой в первом периоде. В активе Протаса стало 59 (29+30) очков в 67 играх текущего сезона.
Он повторил достижение Егора Шаранговича, установленное в составе «Калгари» в прошлом чемпионате (31+28 за 80 матчей).
«Кэпиталс» предстоит провести еще 15 матчей в нынешней регулярке.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Федерации хоккея Беларуси
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