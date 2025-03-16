Протас повторил рекорд Шаранговича по очкам за сезон в НХЛ для белорусов. У форварда «Вашингтона» 29+30 в 67 матчах

Алексей Протас повторил рекорд по очкам за сезон в НХЛ для белорусов.

Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном » и «Сан-Хосе» (5:1).

24-летний форвард отметился заброшенной шайбой в первом периоде. В активе Протаса стало 59 (29+30) очков в 67 играх текущего сезона.

Он повторил достижение Егора Шаранговича , установленное в составе «Калгари» в прошлом чемпионате (31+28 за 80 матчей).

«Кэпиталс» предстоит провести еще 15 матчей в нынешней регулярке.

У Овечкина гол и передача в игре с «Сан-Хосе». Он набрал 55 (34+21) очков в 51 матче сезона