Морозов об Овечкине в КХЛ: «Будем рады возвращению в «Динамо» или в другой клуб, который он выберет. У Саши есть опыт – он подписывал контракт с «Авангардом» перед НХЛ»

Президент КХЛ Алексей Морозов пригласил Александра Овечкина в КХЛ.

– Овечкин не исключил возможность того, что в 2026 году он вернется в Россию и будет играть за московское «Динамо». Вас обрадовали эти слова как президента КХЛ?

– Я с ним обсуждал это. Мы разговаривали. И мне не нужно было читать интервью Овечкина, чтобы понять его настроение. Я знал его мысли.

Мы беседовали с Сашей о его будущем, что у него происходит с контрактом. Знаем, как он стремится побить рекорд Уэйна Гретцки, мы все желаем ему в этом успеха и удачи. Все следим и болеем, поддерживаем.

Возвращение любого мастера такого уровня, как Александр Овечкин , – это большое событие. Такой игрок рождается в 100 лет. Другого такого на нашем веку, наверное, уже не будет.

Конечно, мы будем счастливы и рады, если у Александра будут силы и возможности поиграть в КХЛ за клуб, который он выберет.

Наверное, за свое родное московское «Динамо », в котором он вырос. Может быть, и за другой. Потому что у него уже был опыт – Овечкин перед отъездом в НХЛ подписывал контракт с «Авангардом ».

– Но не играл за них. В карьере Ови есть только два клуба – «Динамо» и «Вашингтон».

– Посмотрим, как будет. Главное – желаем Овечкину больших сил и здоровья, а также обойтись без травм.

В таком случае повышаются шансы, что он порадует российских болельщиков своей игрой, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов .

В 2004 году Овечкин подписал с омским клубом двухлетний контракт, но провел в клубе две недели и уехал в НХЛ.

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