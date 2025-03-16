Хатсон сделал 50 передач в НХЛ за 68 игр – 4-й результат в истории среди защитников. Лэйн обогнал Макара и Куинна Хьюза

Лэйн Хатсон сделал 50 передач в НХЛ за 68 игр – 4-й результат среди защитников.

Защитник «Монреаля » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:1).

На счету 21-летнего американца 52 (4+48) очка в 66 играх в текущем сезоне при полезности «минус 14». Он возглавляет гонку бомбардиров среди новичков.

С учетом прошлого сезона у Хатсона 50 передач в 68 играх.

Быстрее его этой отметки достигли только 3 защитника в истории лиги – Ларри Мерфи (62 игры), Марк Хоу (65) и Стефан Перссон (66).

Лэйн опередил Брайана Лича (69), Кэйла Макара («Колорадо», 71), Куинна Хьюза («Ванкувер») и Криса Челиоса (по 74).