Хатсон сделал 50 передач в НХЛ за 68 игр – 4-й результат в истории среди защитников. Лэйн обогнал Макара и Куинна Хьюза
Лэйн Хатсон сделал 50 передач в НХЛ за 68 игр – 4-й результат среди защитников.
Защитник «Монреаля» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:1).
На счету 21-летнего американца 52 (4+48) очка в 66 играх в текущем сезоне при полезности «минус 14». Он возглавляет гонку бомбардиров среди новичков.
С учетом прошлого сезона у Хатсона 50 передач в 68 играх.
Быстрее его этой отметки достигли только 3 защитника в истории лиги – Ларри Мерфи (62 игры), Марк Хоу (65) и Стефан Перссон (66).
Лэйн опередил Брайана Лича (69), Кэйла Макара («Колорадо», 71), Куинна Хьюза («Ванкувер») и Криса Челиоса (по 74).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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