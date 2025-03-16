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Чинахов остался без очков в 5 матчах после травмы. У форварда «Коламбуса» 6 бросков и «минус 8» на отрезке

Егор Чинахов остался без очков в 5 матчах после травмы.

Форвард «Блю Джекетс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (0:4). 

Игрок вернулся в состав команды после пропуска игры с «Вегасом» по решению тренера.

В 27 матчах в сезоне у 24-летнего россиянина, пропустившего более 3 месяцев из-за травмы верхней части тела, 14 (7+7) очков при полезности «минус 6». 

В 5 играх после возвращения – 6 бросков в створ ворот и «минус 8». 

Сегодня Чинахов (13:37, 1:37 – в большинстве, «минус 2») 1 раз бросил в створ и 3 раза промахнулся. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЕгор Чинахов
logoКоламбус
logoНХЛ
logoРейнджерс
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