Чинахов остался без очков в первых 3 матчах за «Коламбус» после травмы. У него 4 броска и «минус 5» на отрезке

Егор Чинахов остался без очков в первых 3 матчах за «Коламбус» после травмы.

Форвард «Блю Джекетс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (7:3).

В 27 матчах в сезоне у 24-летнего россиянина, пропустившего более 3 месяцев из-за травмы верхней части тела, 14 (7+7) очков при полезности «минус 3».

В 3 играх после возвращения – 4 броска в створ ворот и «минус 5».

Сегодня Чинахов (12:00, 0:42 – в большинстве, «минус 2») 1 раз бросил в створ и 2 раза промахнулся. Также применил 1 силовой прием.