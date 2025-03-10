Чинахов остался без очков в первых 3 матчах за «Коламбус» после травмы. У него 4 броска и «минус 5» на отрезке
Егор Чинахов остался без очков в первых 3 матчах за «Коламбус» после травмы.
Форвард «Блю Джекетс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (7:3).
В 27 матчах в сезоне у 24-летнего россиянина, пропустившего более 3 месяцев из-за травмы верхней части тела, 14 (7+7) очков при полезности «минус 3».
В 3 играх после возвращения – 4 броска в створ ворот и «минус 5».
Сегодня Чинахов (12:00, 0:42 – в большинстве, «минус 2») 1 раз бросил в створ и 2 раза промахнулся. Также применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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