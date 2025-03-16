Кравец о 9-м месте «Куньлуня»: «Хотел бы остаться и развивать команду. Нам не хватило игроков, времени на изменения»
Тренер китайского клуба высказался после поражения от «Металлурга» (1:7) в Фонбет чемпионате КХЛ. После 66 матчей «Куньлунь» занимает на Западе 9-е место.
— Сказать нечего, счет говорит сам за себя. Были положительные моменты во втором периоде, мы стали играть в нападении, но это не та игра, которую ждали сегодня. Мы делали неправильные смены, третий гол был забит после одной из таких. Мы не должны были пропускать.
— К концу декабря всегда становилось понятно, что шансов на плей‑офф нет. В этом сезоне вы потеряли шансы к февралю. Как теперь хоккеистов мотивировать?
— Изменения были, но я сделал не все правильно в начале сезона. Иначе ситуация была бы лучше. Пришел новый вратарь, Лихачев, Шаров, другие ребята поменяли голову и стали играть по‑другому.
— У вас контракт по схеме «1+1». Что дальше?
— Не знаю, решать будет руководство. Конечно, я бы хотел остаться в клубе и развивать команду.
— Вы говорили, что хотите изменить лицо «Куньлуня» в КХЛ. Получилось?
— Это лучше определят со стороны. У нас были хорошие этапы, семь выигрышей подряд. Были победы над СКА, «Трактором» и «Салаватом». Нам не хватило игроков, времени на изменения. Где‑то не хватило мастерства у хоккеистов, — сказал Кравец.
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