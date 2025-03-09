Шестеркин отбил 33 из 37 бросков «Оттавы», проиграв 3 из 4 последних матчей
Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 37 в игре с «Оттавой» (3:4 ОТ).
Вратарь «Рейнджерс» проиграл 3 из 4 последних матчей (два поражения – в овертайме).
Всего в 46 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 21 победа при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,89.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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