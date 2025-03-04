Шестеркин с шатаутом – 3-я звезда дня в НХЛ, Сузуки с 1+3 – 1-я, Барков с дублем – 2-я

Игорь Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин с шатаутом в матче против «Айлендерс» (4:0). Он отбил 21 бросок.

Вторая звезда – форвард «Флориды» Александр Барков с дублем в игре с «Тампой» (2:1).

Первая звезда – нападающий «Монреаля» Ник Сузуки , набравший 4 (1+3) очка в матче против «Баффало» (4:3 ОТ).