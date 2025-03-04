Шестеркин с шатаутом – 3-я звезда дня в НХЛ, Сузуки с 1+3 – 1-я, Барков с дублем – 2-я
Игорь Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин с шатаутом в матче против «Айлендерс» (4:0). Он отбил 21 бросок.
Вторая звезда – форвард «Флориды» Александр Барков с дублем в игре с «Тампой» (2:1).
Первая звезда – нападающий «Монреаля» Ник Сузуки, набравший 4 (1+3) очка в матче против «Баффало» (4:3 ОТ).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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