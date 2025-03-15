Дорофеев забил 27-й гол в сезоне и продлил серию с очками до 4 игр. У него 43 балла в 66 матчах
Павел Дорофеев забил 27-й гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Вегаса» забросил шайбу в матче против «Баффало» (2:2, 3-й период).
Он набрал очки в 4-й игре подряд.
Всего на счету Павла Дорофеева теперь 43 (27+16) очка в 66 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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