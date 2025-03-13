Дорофеев о Турнире четырех наций: «Запредельный уровень хоккея. Сборная России смогла бы побороться за первое место, думаю»
Павел Дорофеев порассуждал о шансах сборной России на Турнире четырех наций НХЛ.
Напомним, в финале сборная Канады обыграла команду США со счетом 3:2 ОТ.
– Вам понравился Турнир четырех наций?
– Запредельный уровень хоккея. Было видно, как все команды хотели победить – накал страстей ощущался. Это даже через телевизор чувствовалось. У нас в «Вегасе» ребята спорили между собой, кто выиграет финал – Канада или США.
Конечно, хотелось бы на таком турнире увидеть сборную России. Думаю, мы смогли бы побороться за первое место. Не исключаю, что вы могли бы увидеть нас в финале. Мы дали бы бой в лучших традициях нашего хоккея, – сказал нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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