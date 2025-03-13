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Дорофеев о Турнире четырех наций: «Запредельный уровень хоккея. Сборная России смогла бы побороться за первое место, думаю»

Павел Дорофеев порассуждал о шансах сборной России на Турнире четырех наций НХЛ.

Напомним, в финале сборная Канады обыграла команду США со счетом 3:2 ОТ. 

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– Запредельный уровень хоккея. Было видно, как все команды хотели победить – накал страстей ощущался. Это даже через телевизор чувствовалось. У нас в «Вегасе» ребята спорили между собой, кто выиграет финал – Канада или США.

Конечно, хотелось бы на таком турнире увидеть сборную России. Думаю, мы смогли бы побороться за первое место. Не исключаю, что вы могли бы увидеть нас в финале. Мы дали бы бой в лучших традициях нашего хоккея, – сказал нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoПавел Дорофеев
logoНХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoТурнир четырех наций
logoСборная США по хоккею
logoМатч ТВ
logoВегас
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
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