Дорофеев о Турнире четырех наций: «Запредельный уровень хоккея. Сборная России смогла бы побороться за первое место, думаю»

Павел Дорофеев порассуждал о шансах сборной России на Турнире четырех наций НХЛ.

Напомним, в финале сборная Канады обыграла команду США со счетом 3:2 ОТ.

– Вам понравился Турнир четырех наций?

– Запредельный уровень хоккея. Было видно, как все команды хотели победить – накал страстей ощущался. Это даже через телевизор чувствовалось. У нас в «Вегасе » ребята спорили между собой, кто выиграет финал – Канада или США.

Конечно, хотелось бы на таком турнире увидеть сборную России. Думаю, мы смогли бы побороться за первое место. Не исключаю, что вы могли бы увидеть нас в финале. Мы дали бы бой в лучших традициях нашего хоккея, – сказал нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев .