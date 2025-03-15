Десятков о том, откуда у «Витязя» мотивация: «Она сидит внутри. Выходим доказывать, что достойны сыграть в плей-офф, но некоторые нюансы не удалось исправить по ходу сезона. Будет уроком на будущее»
Сегодня клуб победил в игре с «Ак Барсом» (2:1 ОТ).
– Была хорошая игра с нашей стороны, местами мы контролировали игру. Забили гол, держали счет, но пропустили в третьем периоде из-за собственных ошибок.
Отдадим должное сопернику: мощная команда, нацеленная на ворота, силовая. Мощные нападающие соперника доставляли нам много проблем на пятаке. Также хочу отметить нашего вратаря.
– Вы держали в голове результат встречи между командами в Балашихе?
– Прошлую игру мы проиграли из-за собственных ошибок. При счете 3:0 необоснованные удаления пошли, пропустили в меньшинстве. Сегодня мы этот момент убрали, в помощь нам сработало.
– Не было опасений, что в третьем периоде соперник может дожать?
– На протяжении всего сезона у нас есть трудности с третьими периодами. Грешили и на физику, и на психологию, поправили это. Стали крепче играть, правильнее действовать, растем.
– Вы говорите о росте с прицелом на следующий сезон?
– Не могу говорить о следующем сезоне, у нас впереди три игры регулярного чемпионата.
– За счет чего вам удалось навязать борьбу «Ак Барсу»? Разбирали лидеров?
– Уделили внимание построению действий соперника, разобрали игру в неравных составах. Конкретно игру лидеров не разбирали.
– Откуда у команды мотивация?
– На каждой пресс-конференции задают этот вопрос. Мотивация сидит внутри нас. Выходим доказывать, что мы достойны сыграть в плей-офф, но некоторые нюансы нам не удалось исправить по ходу сезона. Будет уроком на будущее, – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий