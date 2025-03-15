Гатиятулин об 1:2 от «Витязя»: «Ак Барсу» не хватало куража. В 3-м периоде достали все из себя, сравняли счет, но овертайм сложился не в нашу пользу»

Анвар Гатиятулин считает, что «Ак Барсу» не хватало куража в игре с «Витязем».

Клуб из Казани проиграл в овертайме со счетом 1:2.

– На прошлой пресс-конференции говорили про кураж, сегодня его не хватало. Игры на прошлой неделе были энергозатратные, оставили там много эмоций.

Сегодня тоже были неплохие отрезки, хотя их было меньше, чем в предыдущих матчах. В третьем периоде достали все из себя, сравняли счет, но овертайм сложился не в нашу пользу. Хочу сказать болельщикам спасибо за поддержку.

– Команду будто затягивает в эмоциональную яму. За счет чего это перебороть перед плей-офф?

– Мы ломаем эту стену, отрезок был не очень удачный. Важно подготовиться к решающим матчам в хорошей физической, игровой и психологической форме. Такое только через работу преодолевается, другого рецепта нет.

Действовать дисциплинированно, иногда им этого не хватает. Идет ежедневная работа, и индивидуально общаемся с игроками, и в собраниях, показываем моменты из предыдущих игр, доносим информацию.

– Есть ли риск, что концовка регулярного чемпионата повлияет на настрой команды в плей-офф?

– В этом и задача штаба – подготовить ребят к решающим матчам. Когда мы в хорошем состоянии, мы можем обыгрывать любого соперника. Борьба идет больше с самим собой. Время есть, впереди два матча, и в тренировочном процессе это можно отработать.

– В каком сейчас состоянии Альберт Яруллин?

– Сегодня он вышел на раскатку, состояние было уже лучше. Возможно, в следующей игре будет в составе. То же самое касается Никиты Дыняка – провел вчера тренировку, сказал, что чувствует себя лучше, но мы не стали форсировать. Думаю, тоже вернется в следующем матче.

– В 9 последних матчах из 11 в воротах играл Тимур Билялов. Можно ли говорить, что он стал первым номером перед плей-офф?

– Мы смотрели его на длинном отрезке. Разговариваем и с Тимуром, и с Амиром, понимаем, что у нас два вратаря хорошего уровня. Сейчас отдали больше матчей в пользу Тимура, смотрим дальше, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.