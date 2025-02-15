Яшкин о 3-3 в «зеленом» дерби: «Счет говорит сам за себя – все игры в сезоне были равными»
Дмитрий Яшкин высказался после поражения «Ак Барса» от «Салавата Юлаева» (0:3).
– Джошуа Ливо сегодня помог «Салавату Юлаеву», не смогли его закрыть?
– Лучше у «Салавата» спросить, насколько он им помог. Да, забил в пустые ворота. Хорошо играл, как обычно.
– Против «Торпедо» был очень эмоциональный матч, особенно в концовке. Какие-то эмоции остались?
– Старались забыть тот матч. Такие игры бывают, на «Вечнозеленое дерби» особо не требуется настраиваться, все ребята прекрасно понимают, какая это игра. Играли неплохо, чуть-чуть не хватило реализации.
– «Вечнозеленое дерби» сезона завершилось со счетом 3–3 в серии, как оцените?
– Счет говорит сам за себя. Все игры были равными. Хотели победить в серии, но 3–3, – сказал капитан «Ак Барса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ак Барса»
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