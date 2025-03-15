Бюджет «Нефтехимика» и команд системы – 1 млрд рублей в 2024 году. Выручка составила 1,35 млрд рублей, из них 1,04 млрд – спонсорские деньги, 41 млн – с продажи билетов

Бюджет «Нефтехимика» опубликовали в финансовом отчете за 2024 год.

Стало известно, что годовая прибыль нижнекамцев сократилась в 2,65 раза по сравнению с 2023-м и составила 29 млн рублей.

Выручка «Нефтехимика » выросла почти на 10% до 1,35 млрд рублей. Большую часть дохода клубу принесли спонсоры – 1,04 млрд рублей.

Еще 41 млн рублей «Нефтехимик» заработал на продаже билетов и абонементов – это на 3 млн рублей меньше, чем годом ранее.

На оплату труда сотрудников клуб потратил на 53 млн рублей больше, чем в 2023-м – 768 млн рублей.

Бюджет всех команд в системе «Нефтехимика» составил 1 млрд рублей. В нее также входит «Реактор » из Olimpbet МХЛ и местная ДЮСШ.

В КХЛ побит рекорд посещаемости – 5,396 млн зрителей за сезон. Средний показатель достиг 7283 болельщиков за матч – лучший результат в истории лиги