Бюджет «Нефтехимика» и команд системы – 1 млрд рублей в 2024 году. Выручка составила 1,35 млрд рублей, из них 1,04 млрд – спонсорские деньги, 41 млн – с продажи билетов
Бюджет «Нефтехимика» опубликовали в финансовом отчете за 2024 год.
Стало известно, что годовая прибыль нижнекамцев сократилась в 2,65 раза по сравнению с 2023-м и составила 29 млн рублей.
Выручка «Нефтехимика» выросла почти на 10% до 1,35 млрд рублей. Большую часть дохода клубу принесли спонсоры – 1,04 млрд рублей.
Еще 41 млн рублей «Нефтехимик» заработал на продаже билетов и абонементов – это на 3 млн рублей меньше, чем годом ранее.
На оплату труда сотрудников клуб потратил на 53 млн рублей больше, чем в 2023-м – 768 млн рублей.
Бюджет всех команд в системе «Нефтехимика» составил 1 млрд рублей. В нее также входит «Реактор» из Olimpbet МХЛ и местная ДЮСШ.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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