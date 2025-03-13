«Сибирь» победила «Амур» и прервала серию из 4 поражений. Отрыв от «Нефтехимика» в борьбе за плей-офф – 5 очков
«Сибирь» победила «Амур» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Новосибирске и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
«Сибирь» прервала серию из четырех поражений. Новосибирцы идут на восьмом месте Востока, имея на пять очков больше «Нефтехимика». У нижнекамцев есть игра в запасе.
В активе «Амура» 38 очков после 64 матчей. Команда находится на 11-й позиции в Восточной конференции.
Следующий матч «Сибирь» проведет дома с «Торпедо» 15 марта, «Амур» в тот же день примет «Барыс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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