«Сибирь» победила «Амур» и прервала серию из 4 поражений. Отрыв от «Нефтехимика» в борьбе за плей-офф – 5 очков

«Сибирь» победила «Амур» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Новосибирске и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

«Сибирь » прервала серию из четырех поражений. Новосибирцы идут на восьмом месте Востока, имея на пять очков больше «Нефтехимика». У нижнекамцев есть игра в запасе.

В активе «Амура » 38 очков после 64 матчей. Команда находится на 11-й позиции в Восточной конференции.

Следующий матч «Сибирь» проведет дома с «Торпедо» 15 марта, «Амур» в тот же день примет «Барыс».