Леонтьев о 2:1 с «Локомотивом»: «Роль сыграл не класс команды, а огромное желание сражаться до конца. Бойцы – молодцы, достойно отыграли, цель достигнута»
– У обеих команд была мотивация. Начало матча осталось за хозяевами, они показали высочайший темп, но мы выдержали. Начиная с середины первого периода начали играть на встречных курсах.
«Локомотив» – команда классом выше, но тут роль сыграл не класс, а огромное желание сражаться до конца. Бойцы – молодцы, достойно отыграли, цель достигнута, отдыхаем и готовимся к следующей игре.
– В этом сезоне дважды обыграли «Локомотив», в чем секрет?
– Нет никаких секретов, раз на раз не приходится. Все зависит от состояния команды и турнирного положения. Так получилось в этом сезоне.
– Почему Брюквина не поставили на первые пять буллитов?
– У нас есть больше пяти исполнителей буллитов. Доверил другим, Брюквина никто не забывал, я пока еще амнезией не страдаю.
– Будет ли премия у Филиппа Долганова?
– У всех в нашем клубе одинаковая премия. Можно ему, конечно, отдельную премию выписать. Но думаю, после вашего вопроса ребята соберутся и положительно решат ваш вопрос, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
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