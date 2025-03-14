Олег Леонтьев высказался после победы над «Локомотивом» (2:1 Б).

– У обеих команд была мотивация. Начало матча осталось за хозяевами, они показали высочайший темп, но мы выдержали. Начиная с середины первого периода начали играть на встречных курсах.

«Локомотив » – команда классом выше, но тут роль сыграл не класс, а огромное желание сражаться до конца. Бойцы – молодцы, достойно отыграли, цель достигнута, отдыхаем и готовимся к следующей игре.

– В этом сезоне дважды обыграли «Локомотив», в чем секрет?

– Нет никаких секретов, раз на раз не приходится. Все зависит от состояния команды и турнирного положения. Так получилось в этом сезоне.

– Почему Брюквина не поставили на первые пять буллитов?

– У нас есть больше пяти исполнителей буллитов. Доверил другим, Брюквина никто не забывал, я пока еще амнезией не страдаю.

– Будет ли премия у Филиппа Долганова?

– У всех в нашем клубе одинаковая премия. Можно ему, конечно, отдельную премию выписать. Но думаю, после вашего вопроса ребята соберутся и положительно решат ваш вопрос, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.