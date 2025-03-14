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Дубас о работе в «Питтсбурге»: «Есть много мнений, критики. Если начнешь отвлекаться на эти вещи, это просто отнимет время от выполнения реальной задачи»

Генменеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас высказался о том, как справляться с критикой.

Он рассказал, как оставаться сосредоточенным на работе, несмотря на критику.

– Ты просто понимаешь, что все эти внешние вещи – это просто часть работы. И если ты начнешь отвлекаться на них или попытаешься бороться с ними, это просто отнимет время от выполнения реальной задачи.

Ты получаешь много советов. Я не знаю, знаешь ли ты об этом. Есть много людей, желающих помочь.

– Любое отвлечение внимания от поставленной задачи в «Пингвинс» – это нехорошо. Если бы я тратил на это свое время, это нужно было бы использовать против меня.

Я знаю, что есть много мнений и много критики. Особенно в критические моменты сезона, во время рынка свободных агентов, драфта, дедлайна обмена, когда команда выступает плохо. 

Мы должны просто выполнять работу. На этой позиции ты будешь совершать ошибки, когда ты совершаешь их, старайся исправлять их как можно быстрее, извлекать уроки из прошлого и двигайться дальше, – сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Ray & Dregs Hockey Podcast
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