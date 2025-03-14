«Питтсбург» впервые в 2025 году одержал 3 победы подряд. У вернувшегося из АХЛ вратаря Джерри 94,1% сэйвов на отрезке

«Питтсбург» впервые в 2025 году одержал 3 победы подряд.

«Пингвинс» справились с «Сент-Луисом » (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ . До этого были обыграны «Миннесота» (3:1) и «Вегас» (3:2 ОТ).

Серия из 3 побед подряд стала для команды Майка Салливана первой в текущем календарном году. В прошлый раз клуб выигрывал 3 или более матчей подряд в ноябре-декабре прошлого года.

Во всех трех победных матчах ворота команды защищал вернувшийся из АХЛ вратарь Тристан Джерри (до этой серии он не играл в НХЛ с января).

На этом отрезке 29-летний канадец отразил 97 из 103 бросков по своим воротам (94,1% сэйвов на отрезке). Всего в сезоне у него стало 11 побед в 25 играх при 89,4% сэйвов.

«Питтсбург » набрал 64 очка в 68 играх и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 6 очков, проведя при этом наибольшее число матчей в сравнении с конкурентами.