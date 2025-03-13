Мурашов одержал 8 побед в 8 матчах за фарм «Питтсбурга» в АХЛ. Он отбил 92,5% бросков

Сергей Мурашов одержал 8 побед в 8 матчах за фарм-клуб «Питтсбурга».

В матче АХЛ «Уилкс-Бэрри » обыграл «Херши » по буллитам со счетом 5:4. 20-летний вратарь отразил 31 из 35 бросков.

В текущем сезоне Сергей Мурашов провел 8 игр и одержал 8 побед при 92,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,34.