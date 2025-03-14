Фетисов о Гретцки: «Величайший игрок, поменявший смысл североамериканского хоккея. Умный, хитрый, мастеровитый, мог в одиночку выигрывать кубки. Человек, который опередил время»
Вячеслав Фетисов считает, что Уэйан Гретцки мог в одиночку обыгрывать команды.
Он отметил, что во время своей карьеры играл против канадца еще со времен молодежного чемпионата мира.
«Вся карьера в той или иной степени прошла в противодействии. Величайший хоккеист, поменявший вообще смысл североамериканского хоккея. Было непросто против него играть.
Очень умный, хитрый в хорошем смысле, мастеровитый, мог в одиночку обыгрывать команды, выигрывать кубки и так далее. То есть человек, который опередил время, хотя не обладал по общепризнанным канадским параметрам какими-то особенностями, но очень четко понимал ситуацию в игре, реагировал на нее.
В общем, креативил и получил звание великого. Это не так просто в североамериканском хоккее», – заявил трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: News.ru
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