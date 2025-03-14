Капитан «Калгари» Баклунд выбыл минимум на неделю из-за травмы. У него 24 очка в 64 играх сезона
Нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд получил травму верхней части тела.
«Флэймс» объявили, что капитан клуба пропустит минимум неделю.
Форвард получил повреждение 13 марта в первом периоде матча против «Ванкувера» (3:4 Б). Микаэль Баклунд провел силовой прием против защитника «Кэнакс» Виктора Манчини и, похоже, после этого испытывал дискомфорт.
Он провел всего 2 минуты и 58 секунд на льду в этой игре.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 24 (11+13) очка в 64 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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