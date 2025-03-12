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  • Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии The Score, Василевский – 2-й, Томпсон – 3-й, Вульф и Достал – в топ-5
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Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии The Score, Василевский – 2-й, Томпсон – 3-й, Вульф и Достал – в топ-5

Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Score.

Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. По версии издания на данный момент список претендентов выглядит следующим образом:

1. Коннор ХеллибакВиннипег»);

2. Андрей ВасилевскийТампа-Бэй»).

3. Логан Томпсон («Вашингтон»);

4. Дастин Вульф («Калгари»);

5. Лукаш Достал («Анахайм»). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Score
logoДастин Вульф
logoКалгари
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