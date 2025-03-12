Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии The Score, Василевский – 2-й, Томпсон – 3-й, Вульф и Достал – в топ-5
Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Score.
Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. По версии издания на данный момент список претендентов выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллибак («Виннипег»);
2. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).
3. Логан Томпсон («Вашингтон»);
4. Дастин Вульф («Калгари»);
5. Лукаш Достал («Анахайм»).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Score
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