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Генменеджер фарма «Нью-Джерси» в АХЛ обменял сына в «Кливленд» на будущую компенсацию

Генменеджер фарма «Девилс» обменял сына в «Кливленд» на будущую компенсацию.

13 марта «Ютика» объявила об обмене защитника Уилла Маккиннона в «Кливленд Монстерс» на будущую компенсацию. Клубы могут договориться о ней позже. 

Генеральным менеджером «Ютики» является отец хоккеиста Дэн Маккиннон. Он также работает ассистентом генменеджера «Нью-Джерси» в НХЛ.

В нынешнем сезоне Уилл провел 42 матча в АХЛ и сделал 4 передачи при полезности «плюс 3». В его активе также 2 матча и 1 ассист в ECHL.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Ютики»
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