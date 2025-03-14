Генменеджер фарма «Нью-Джерси» в АХЛ обменял сына в «Кливленд» на будущую компенсацию
Генменеджер фарма «Девилс» обменял сына в «Кливленд» на будущую компенсацию.
13 марта «Ютика» объявила об обмене защитника Уилла Маккиннона в «Кливленд Монстерс» на будущую компенсацию. Клубы могут договориться о ней позже.
Генеральным менеджером «Ютики» является отец хоккеиста Дэн Маккиннон. Он также работает ассистентом генменеджера «Нью-Джерси» в НХЛ.
В нынешнем сезоне Уилл провел 42 матча в АХЛ и сделал 4 передачи при полезности «плюс 3». В его активе также 2 матча и 1 ассист в ECHL.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Ютики»
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