Генменеджер фарма «Нью-Джерси» в АХЛ обменял сына в «Кливленд» на будущую компенсацию

Генменеджер фарма «Девилс» обменял сына в «Кливленд» на будущую компенсацию.

13 марта «Ютика » объявила об обмене защитника Уилла Маккиннона в «Кливленд Монстерс» на будущую компенсацию. Клубы могут договориться о ней позже.

Генеральным менеджером «Ютики» является отец хоккеиста Дэн Маккиннон . Он также работает ассистентом генменеджера «Нью-Джерси » в НХЛ .

В нынешнем сезоне Уилл провел 42 матча в АХЛ и сделал 4 передачи при полезности «плюс 3». В его активе также 2 матча и 1 ассист в ECHL.