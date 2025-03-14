За употребление каннабиноидов 19-летний защитник системы «Локомотива» Андриянов дисквалифицирован на год
Егора Андриянова дисквалифицировали на год за употребление каннабиноидов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.
В допинг-пробе Андриянова был обнаружен карбокси-тетрагидроканнабинол – один из основных каннабиноидов, являющийся психотропным веществом.
Дисквалификация 19-летнего спортсмена завершится 11 апреля 2025 года. В сезоне-2023/24 Андриянов провел в составе «Локо» 38 матчей в МХЛ, набрав 7 (1+6) очков, и 12 игр в плей-офф, отметившись ассистом.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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